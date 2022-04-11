Американська манекенниця Меггі Роулінс на початку квітня прилетіла в Польщу, щоб працювати медсестрою та допомагати українським біженцям.

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Модель вже показувала у своєму інстаграм-профілі польовий табір для волонтерів та кадри з українцями, втім знову вирішила пригадати час, коли вона допомагала людям, які змушені були тікати від війни.

Зараз Меггі повернулася додому в США, однак ніяк не може відпустити своє перебування в Польщі. Раніше вона писала, що їй дуже важко передати словами свій досвід, адже вона була неймовірно пригнічена від того, що переживають та відчувають люди, які залишають своїх рідних по той бік кордону.

Модель опублікувала кадри своєї подруги Соні Гойденко, на яких зображені українці при в’їзді у Польщу.



Меггі Роулінс з іншими волонтерами у Польщі / Фото з інстаграму

Меггі описує, що на кадрах зображена метушня на українсько-польському кордоні. Фото зроблені з автобусної зупинки, куди біженці йдуть після того, як дістали їжу, напої, одяг, SIM-картки та іграшки для дітей.

Часто люди переживають, що автобус поїде без них, втім за Меггі заспокоювала всіх, адже автобуси приходять кожні 20 хвилин.

"Більшість біженців багато днів подорожують. Діти часто блюють від постійного заколисування і нудоти. Багато з них цілими днями їздили в автобусах і потягах. Польська армія та волонтери допомагають біженцям сідати в автобуси – допомагають з багажем та пояснюють, куди прямують автобуси. Біженці чекають на автобуси в будь-який час дня за будь-якої погоди, щоб сісти на наступний крок своєї жахливої ​​та виснажливої ​​подорожі", – написала модель Меггі Роулінс.

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