Дружина Міністра оборони України Юлія Зорій окрім своєї телевізійної діяльності, надає індивідуальні консультації практичного психолога.

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У своєму інстаграмі телеведуча показала стильний образ. На тлі блакитних дверей Юлія Зорій позувала у синьому светрі та жовтій спідниці. Такі поєднання в кольорах українського прапора у 2022 році стали неабияк актуальними та трендовими.



Синьо-жовтий аутфіт Юлії Зорій / Фото з інстаграму

Та окрім модного образу дружина Міністра оборони України зачепила важливу тему, яка стосується жінок, які покинули Україну разом зі своїми дітьми.

Юлія зазначила, що їй дуже боляче читати звинувачення одних жінок до інших. За те, що хтось виїхав і вивіз себе і своїх дітей у безпечне місце. "Чому тобі не соромно? От ти виїхала зі своїми, а я лишилася тут з дітьми! Бо це моя земля. Бо я не боягузка", – пишуть одні жінки іншим.

"Скажіть мені відверто, а чому має бути соромно мамі за те, що їй страшно за своїх дітей? Чому їй має бути соромно за те, що вона рятує своїх дітей? Рятує їхнє життя і психіку. Ви думаєте дитячій вразливій психіці цього недостатньо? Чи діти не відчувають психологічний стан батьків/мами і це вже дуже сильний удар для них? 5 річна донька моєї подруги посивіла у мене на очах за 3 дні….Хоча виглядала спокійною, гралася. А що коїлося в тій маленькій голівці мені страшно навіть уявити", – зазначила телеведуча.

Юлія Зорій розповідає, що жінкам, які зараз за кордоном, не має бути соромно через те, що вони зараз не в Україні, незалежно від того є в них діти чи ні.

"Прийняли ви рішення залишилися чи поїхати - це лише ваш вибір. Ніхто не має права засуджувати ваші дії. (Окрім, звичайно, прямої небезпеки, коли є безпосередня загроза вашому життю і життю ваших дітей, коли вас наполегливо просять евакуюватися, щоб врятувати). Замість підтримки і злагодженості заради життя і здоров’я дітей, ми сваримося і розводимо чвари. Нашим дітям жити далі. І жити вони мають здоровими і неушкодженими, як фізично так і морально. І лише від нас залежить буде це так чи ні", – написала телеведуча.