Мода існує навіть у війну. До прикладу, ми можемо помітити, наскільки трендовими стали поєднання синьо-жовтих кольорів від початку війни в Україні. Стилізують свої образи в кольорах українського прапора не лише в нашій країні, але й далеко за її межами, всі ті, хто хочуть підтримати українців та бути солідарними з нами.

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Відомий глянець Vogue у серії "Мода та війна" розповідає про три знакових елемента одягу, які прийшли до нас з армійського гардероба.

Кардиган

Винахід всіма нами улюбленого кардигана приписують сьомому графу Кардігану, який брав участь у 1854 році в Кримській війні. Під свій фірмовий мундир він одягав в’язаний светр з ґудзиками та без коміра, який зараз називають кардиганом.

Такий светр, що не сковував рухів носили солдати, яким було холодно в Криму від вітрів. Після повернення в Лондон кардиган отримав ім’я графа Джеймса Кардігана.



Елементи одягу, які прийшли до нас з армійського гардероба / Фото з Vogue

Вже широку популярність кардиган отримав завдяки Коко Шанель у 1918 році. Це сталося тоді, коли француженка представила публіці жіночий костюм, що складався зі светру на ґудзиках та спідниці.



Елементи одягу, які прийшли до нас з армійського гардероба / Фото з Vogue

Тренч

Тренч став популярним під час Першої світової війни. Його придумав Томас Берберрі. Тонкий верхній одяг з непромокного габардину оцінили офіцери британської армії. Тренч не лише не завдавав ніякого дискомфорту під час пересування, але й був легким, захищав від вітру та дощу.



Елементи одягу, які прийшли до нас з армійського гардероба / Фото з Vogue

Після війни британські офіцери почали одягати тренч уцивільному житті. Легендарні вироби носили Вінстон Черчилль і Бернард Шоу.

У 1955 році королева Єлизавета II видала Burberry так званий Royal Warrant (королівський дозвіл), офіційне підтвердження того, що компанія є ексклюзивним постачальником королівського двору.



Елементи одягу, які прийшли до нас з армійського гардероба / Фото з Vogue

Бомбер

Історія бомбера розпочинається з часів гвинтових літаків, коли льотчики носили модель шкіряної куртки, відомої як А-2. Підкладка з флісу робила виріб теплим. Однак з винаходом реактивного літака, здатного літати на набагато більших висотах, а отже за набагато нижчих температур, льотчикам довелося змінювати форму, адже шкіряні куртки промокали від дощу, а на великій висоті вода замерзала, роблячи їх холодними.



Елементи одягу, які прийшли до нас з армійського гардероба / Фото з Vogue

Тонка та легка куртка стала потребою через розвиток технологій. І вона з’явилася у вигляді моделі B-15, яку вважають безпосереднім предком сучасного бомбера. Ця модель мала хутряний комір та була зроблена з бавовни. Після 1945 року нейлон став ходовою тканиною для курток-бомберів через простоту в догляді, водостійкість і практичність.



Елементи одягу, які прийшли до нас з армійського гардероба / Фото з Vogue

У 1949 році B-15 була модернізована і стала MA-1. Дизайн куртки знову став своєрідною реакцією на технічний прогрес у будівництві літаків і відповідав потребам пілотів. Їхні кабіни були вже краще ізольовані, тож зникла потреба в теплому хутряному комірі. Його замінили плетеним еластичним, який залишав більше місця для парашутних систем. Саме на цьому етапі була додана знакова помаранчева підкладка, щоб у разі авіакатастрофи пілот міг вивернути куртку навиворіт і бути помітнішим для рятувальників.

Важлива подія в історії бомбера сталася в 1963 році, коли компанія Alpha Industries отримала військовий контракт на виробництво курток. Саме тоді вони стали поширюватися в Європі та Австралії, тому що Alpha почала експортувати їх як для європейських ВПС, так і для комерційних клієнтів.



Елементи одягу, які прийшли до нас з армійського гардероба / Фото з Vogue