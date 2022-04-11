Мама мільярдера та засновника SpaceX Ілона Маска продовжує активно підтримувати Україну. Знаменита білявка цього разу з’явилася не в новому образі. Вона показала свою архівну зйомку для видання L'officiel.

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Письменниця, дієтологиня та модель Мей Маск двічі прилітала в Україну. У 2017 році вона гостювала у Києві, а у 2021 прилітала на бізнес-конференцію та презентацію автобіографічної книги. Тепер білявка підтримує нашу країну з-за кордону.

Мей Маск обожнює Київ та українських дизайнерів. Вона чи не єдина знаменитість, в гардеробі якої є речі від багатьох українських брендів.

У своєму інстаграм-профілі з 548-тисячною аудиторією Мей Маск з перших днів війни, активно підтримує українців. Вона досить часто презентує фото, образи яких складають речі від наших дизайнерів. Втім Мей також любить ностальгувати. Раніше вона згадувала у світлинах свої поїздки до Києва, а тепер показала світлини зі зйомок для українського видання.

Перед камерою фотографа Мей позувала у ковбойському стилі. Вона одягнула коричневий костюм зі шкіряним бордовим поясом. Її look доповнювала блакитна хустка на шиї та помаранчевий капелюх. Як завжди, візажисти зробили для моделі бездоганний насичений макіяж.