Головний колір 2022 року Very Peri, який визначив інститут кольору Pantone, вже не займає перші позиції. Увесь світ, який підтримує Україну, все частіше одягається в синьо-жовті поєднання кольорів, які символізують прапор нашої країни.

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В оригінальний спосіб підтримати українців вирішили актори серіалу "Емілі в Парижі". Лілі Коллінз та Ешлі Парк вирішили стилізувати парний аутфіт, який разом створить синьо-жовтий український стяг.

На фестиваль Paley Fest головна героїня серіалу "Емілі в Парижі" Лілі Коллінз одягнула блакитний костюм, що складався з фактурного жакета та мініспідниці. Ешлі Парк приміряла жовтий костюм з топу в сітку та спідниці міді з бахромою.



Лілі Коллінз та Ешлі Парк в блакитно-жовтому образі / Фото з Getty Images



Лілі Коллінз та Ешлі Парк в блакитно-жовтому образі / Фото з Getty Images

Скандал з серіалом "Емілі в Парижі"

Нагадаємо, наприкінці грудня другий сезон серіалу "Емілі в Парижі"здійняв галас в мережі. Українців розлютив образ героїні з Києва, яка краде речі з магазину. Творці серіалу вирішили, що Петра має виглядати незграбною і дивакуватою. Тоді розгорівся чималий скандал.

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко навіть відправив листа стримінговій платформі Netflix зі своєю позицією щодо образливого образу українки в серіалі “Емілі в Парижі”. Надалі йому пообіцяли тримати тісний контакт, аби упередити подібні випадки.