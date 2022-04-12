Главный цвет 2022 Very Peri, который определил институт цвета Pantone, уже не занимает первые позиции. Весь мир, который поддерживает Украину, все чаще одевается в сине-желтые цветовые сочетания, которые символизируют флаг нашей страны.

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Оригинальным способом поддержать украинцев решили актеры сериала "Эмили в Париже". Лили Коллинз и Эшли Парк решили стилизовать парный аутфит, который вместе создаст сине-желтое украинское знамя.

На фестиваль Paley Fest главная героиня сериала "Эмили в Париже" Лили Коллинз надела голубой костюм, состоящий из фактурного жакета и мини-юбки. Эшли Парк примерила желтый костюм из топа в сетку и юбки меди с бахромой.



Лили Коллинз и Эшли Парк в голубовато-желтом образе / Фото с Getty Images



Лили Коллинз и Эшли Парк в голубовато-желтом образе / Фото с Getty Images

Скандал с сериалом "Эмили в Париже"

Напомним, в конце декабря второй сезон сериала "Эмили в Париже" поднял шум в сети . Украинцев разозлил образ героини из Киева, которая крадет вещи из магазина. Создатели сериала решили, что Петр должен выглядеть неуклюжей и чудаковатой. Тогда разгорелся большой скандал.