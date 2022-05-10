Украину поддерживает весь мир. Известные бренды посвящают нам показы, а знаменитости одеваются в сине-желтые футболки. Достойно работают в тылу украинские бренды, которые шьют для армии необходимые вещи и помогают ВСУ денежными средствами, вырученными из продаж своих товаров.

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В сети все чаще можно найти немало патриотических дропов от украинских брендов. Сине-желтые сочетания и лозунги, получившие популярность во время войны – самые трендовые вещи в этом году.

DRESSX с первых дней войны представил огромный патриотический дроп в сине-желтых цветах, в который вошли футболки, платья, аксессуары и головные уборы.

Теперь соучредительница бренда Дарья Шаповалова представила свитер "Unite All", разработанный нидерландской школой искусств Design Academy Eindhoven. В эту студию пригласили украинскую художницу Машу Реву – за два дня до полномасштабного вторжения России в Украину.

Дарья Шаповалова рассказывает, что студенты и репетиторская команда захотели чем-то поддержать Машу и ее творческих друзей из Украины, поэтому лидер студии Йост Янсен разработал вязаный свитер.



Цифровой свитер DRESSX / Фото с инстаграммы

Дизайн выполнен с использованием двух поднятых кулаков в знак протеста против войны и поддержки беженцев и людей, пострадавших от российского вторжения в Украину.

Два кулака, один желтый и один синий, символизируют цвет Украины: Freedom Blue и Energising Yellow,

– отметила дизайнер бренда DRESSX.

Этот свитер доступен для цифровой одежды исключительно на DRESSX.



Дарья Шаповалова в цифровом свитере / Фото из инстаграммы

Что известно о Дарии Шаповаловой

В 2007 году Дарья Шаповалова стала ведущей авторской программы "Неделя моды с Дарьей Шаповаловой" на ТРК "Киев", которую вела семь лет.

В сфере моды ее интересовал бизнес fashion-индустрии, и именно это она пыталась освещать в своей программе. В 2014 году, после аннексии Крыма и войны на Востоке, страну охватил кризис. Не обошла она и fashion-индустрию.

Шаповалова подала документы в Hult International Business School и получила грант на обучение в сфере MBA в отделении школы в Сан-Франциско. После года учёбы она осталась жить в США. В 2020 году вместе с Натальей Моденовой Дарья запустила DressX в виде сайта, на котором кто-либо может приобрести виртуальную одежду.



Виртуальная одежда DressX / Фото с инстаграммы