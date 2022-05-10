Україну підтримує увесь світ. Відомі бренди присвячують нам покази, а знаменитості одягаються в синьо-жовті футболки. Гідно працюють в тилу українські бренди, які шиють для армії необхідні речі та допомагають ЗСУ коштами, вирученими з продажів своїх товарів.

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У мережі все частіше можна знайти чимало патріотичних дропів від українських брендів. Синьо-жовті поєднання та гасла, що здобули популярність під час війни – найтрендовіші речі в цьому році.

DRESSX з перших днів війни представив величезний патріотичний дроп у синьо-жовтих кольорах, до якого увійшли футболки, сукні, аксесуари та головні убори.

Тепер співзасновниця бренду Дар’я Шаповалова представила светр "Unite All", що розроблений нідерландською школою мистецтв Design Academy Eindhoven. До цієї студії запросили українську художницю Машу Реву – за два дні до повномасштабного вторгнення Росії в Україні.

Дарія Шаповалова розповідає, що студенти та репетиторська команда захотіли чимось підтримати Машу та її творчих друзів з України, тож лідер студії Йост Янсен розробив в’язаний светр.



Цифровий светр DRESSX / Фото з інстаграму

Дизайн виконано з використанням двох піднятих кулаків на знак протесту проти війни та підтримки біженців і людей, які постраждали від російського вторгнення в Україну.

Два кулака, один жовтий і один синій, символізують кольори України: Freedom Blue та Energising Yellow,

– зазначила дизайнерка бренду DRESSX.

Цей светр доступний для цифрового одягання виключно на DRESSX.



Дарія Шаповалова у цифровому светрі / Фото з інстаграму

Що відомо про Дарію Шаповалову

У 2007 році Дарію Шаповалову стала ведучою авторської програми "Тиждень моди з Дар'єю Шаповаловою" на ТРК "Київ", яку вела сім років.

У сфері моди її цікавив бізнес fashion-індустрії, і саме це вона намагалася висвітлювати у своїй програмі. У 2014 році, після анексії Криму і війни на Сході, країну охопила криза. Не оминула вона і fashion-індустрію.

Шаповалова подала документи до Hult International Business School і отримала грант на навчання у сфері MBA у відділенні школи в Сан-Франциско. Після року навчання вона залишилася жити в США. У 2020 році разом з Наталією Моденовою Дар’я запустила DressX у вигляді сайту, на якому будь-хто може придбати віртуальний одяг.



Віртуальний одяг DressX / Фото з інстаграму