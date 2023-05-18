Что означают маки, розы и ромашки на вышиванках: Юлия Магдич рассказала сакральное значение
Источник:Jet Setter
Известная дизайнерша вышиванок из Львова Юлия Магдич рассказала, что же означают определенные виды цветов на вышиванках.
Вышиванки – часть нашей ДНК и символ нашего народа. Стильные и красивые вышиванки заполонили не только сердца украинок, но и селебретиз со всего мира.
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За рубежом наши вышиванки одевают женщины первой величины. В своем гардеробе вышиванку имеет королева Нидерландов Максима, королева Испании Летиция, певица Адель, модель Дита фон Тиз, актриса Деми Мур, блоггер Бланка Миро и Кьяра Ферраньи.
Также несколько вышиванок имеет диетология Мэй Маск. В ее гардеробе от украинского бренда есть две вышиванки и вышитые платья.
Украинки обязательно одевают вышитые рубашки на государственные и религиозные праздники, впрочем, все чаще наблюдается мода на вышиванку, которую можно одеть прямо посреди недели и дополнить джинсами или кроссовками.
В традиционной культуре вышиванок наиболее употребительными растениями считаются лилии и розы. Они являются символом целомудрия и чистоты. Желуди и листья дуба являются символами силы духа, мальва – символ материнства, а хмель – символ юношества и флирта.
Роза
Роза символизирует любовь и страсть. В прошлом роза означала цветок Богородицы, который является покровительницей девушек. Вышиванки с розами имели право одевать только девственные девочки. После замужества и рождения ребенка им нельзя было носить вышиванки с цветочными мотивами.
Что символизируют цветы на вышиванках / Фото с Jet Setter
Что символизируют цветы на вышиванках / Фото с Jet Setter
Ромашки
Ромашка является цветком тепла и солнца. На вышиванках она всегда ассоциируется со свободой, теплом, юностью и безмятежностью.
Что символизируют цветы на вышиванках / Фото с Jet Setter
Маки
Маки очень хрупкие и яркие цветы. Самым известным значением мака является кровь, ведь усыпанное поле маков издавна было символом места сражения. Именно поэтому маки символизируют свободу, непреодолимую силу и гордость.
Что символизируют цветы на вышиванках / Фото с Jet Setter
Магнолии
И хотя магнолия не является традиционным цветком в украинской культуре, вышиванок с магнолиями можно найти немало. Магнолия символизирует женскую привлекательность, изысканность, любовь и целеустремленность.
Что символизируют цветы на вышиванках / Фото с Jet Setter
Что символизируют цветы на вышиванках / Фото с Jet Setter
Гортензии
Этот цветок успокаивает и наделяет энергией стойкости. Нежные гортензии символизируют легкость бытия и дарят позитивное настроение.
Что символизируют цветы на вышиванках / Фото с Jet Setter