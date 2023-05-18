Вишиванки є частиною нашого ДНК та символом нашого народу. Стильні та красиві вишиванки заполонили не лише серця українок, але й селебретіз зі всього світу.

Читайте також Володимир Зеленський одягнув особливу вишиванку: що означають її орнаменти

За кордоном наші вишиванки одягають жінки першої величини. У своєму гардеробі вишиванку має королева Нідерландів Максима, королева Іспанії Летиція, співачка Адель, модель Діта фон Тіз, акторка Демі Мур, блогерка Бланка Міро та К’яра Ферраньї.

Також кілька вишиванок має дієтологиня Мей Маск. У її гардеробі від українського бренду є дві вишиванки та вишиті сукні.

Українки обов’язково одягають вишиті сорочки на державні та релігійні свята, втім все частіше спостерігається мода на вишиванку, яку можна одягнути просто посеред тижня та доповнити джинсами чи кросівками.

У традиційній культурі вишиванок найбільш вживаними рослинами вважаються лілії і троянди. Вони є символом цноти і чистоти. Жолуді та листя дуба є символами сили духу, мальва є символом материнства, а хміль – символ юнацтва та флірту.

Троянда

Троянда символізує любов та пристрасть. У минулому троянда означала квітку Богородиці, яка є покровителькою дівчат. Вишиванки з трояндами мали право одягати лише незаймані дівчата. Після заміжжя і народження дитини їм не можна було носити вишиванки з квітковими мотивами.



Що символізують квіти на вишиванках / Фото з Jet Setter



Що символізують квіти на вишиванках / Фото з Jet Setter

Ромашки

Ромашка є квіткою тепла і сонця. На вишиванках вона завжди асоціюється зі свободою, теплом, юністю та безтурботністю.



Що символізують квіти на вишиванках / Фото з Jet Setter

Маки

Маки є дуже тендітними та яскравими квітами. Найвідомішим значенням маку є кров, адже усипане поле маків здавна було символом місця битви. Саме тому маки символізують волю, непереборну силу та гордість.



Що символізують квіти на вишиванках / Фото з Jet Setter

Магнолії

І хоч магнолія не є в традиційною квіткою в українській культурі, вишиванок з магноліями можна знайти чимало. Магнолія символізує означає жіночу привабливість, вишуканість, любов і цілеспрямованість.



Що символізують квіти на вишиванках / Фото з Jet Setter



Що символізують квіти на вишиванках / Фото з Jet Setter

Гортензії

Ця квітка заспокоює та наділяє енергією стійкості. Ніжні гортензії символізують про легкість буття та дарують позитивний настрій.



Що символізують квіти на вишиванках / Фото з Jet Setter