Вышиванки – часть нашей ДНК и символ нашего народа. Стильные и красивые вышиванки заполонили не только сердца украинок, но и селебретиз со всего мира.

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За рубежом наши вышиванки одевают женщины первой величины. В своем гардеробе вышиванку имеет королева Нидерландов Максима, королева Испании Летиция, певица Адель, модель Дита фон Тиз, актриса Деми Мур, блоггер Бланка Миро и Кьяра Ферраньи.

Также несколько вышиванок имеет диетология Мэй Маск. В ее гардеробе от украинского бренда есть две вышиванки и вышитые платья.

Украинки обязательно одевают вышитые рубашки на государственные и религиозные праздники, впрочем, все чаще наблюдается мода на вышиванку, которую можно одеть прямо посреди недели и дополнить джинсами или кроссовками.

В традиционной культуре вышиванок наиболее употребительными растениями считаются лилии и розы. Они являются символом целомудрия и чистоты. Желуди и листья дуба являются символами силы духа, мальва – символ материнства, а хмель – символ юношества и флирта.

Роза

Роза символизирует любовь и страсть. В прошлом роза означала цветок Богородицы, который является покровительницей девушек. Вышиванки с розами имели право одевать только девственные девочки. После замужества и рождения ребенка им нельзя было носить вышиванки с цветочными мотивами.



Что символизируют цветы на вышиванках / Фото с Jet Setter



Что символизируют цветы на вышиванках / Фото с Jet Setter

Ромашки

Ромашка является цветком тепла и солнца. На вышиванках она всегда ассоциируется со свободой, теплом, юностью и безмятежностью.



Что символизируют цветы на вышиванках / Фото с Jet Setter

Маки

Маки очень хрупкие и яркие цветы. Самым известным значением мака является кровь, ведь усыпанное поле маков издавна было символом места сражения. Именно поэтому маки символизируют свободу, непреодолимую силу и гордость.



Что символизируют цветы на вышиванках / Фото с Jet Setter

Магнолии

И хотя магнолия не является традиционным цветком в украинской культуре, вышиванок с магнолиями можно найти немало. Магнолия символизирует женскую привлекательность, изысканность, любовь и целеустремленность.



Что символизируют цветы на вышиванках / Фото с Jet Setter



Что символизируют цветы на вышиванках / Фото с Jet Setter

Гортензии

Этот цветок успокаивает и наделяет энергией стойкости. Нежные гортензии символизируют легкость бытия и дарят позитивное настроение.



Что символизируют цветы на вышиванках / Фото с Jet Setter