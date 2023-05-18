В День вышиванки ленты соцсетей наполнены яркими и яркими фотографиями. Украинцы поздравляют друг друга с патриотическим праздником и в очередной раз подчеркивают силу и мужество нашего народа. К поздравлениям присоединился и президент Украины.

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Вышиванка Владимира Зеленского

Во время полномасштабной войны Владимир Зеленский неоднократно надевал вышиванки. В основном он выбирал рубашки цвета хаки, которые подходят его стилю милитари. В День вышиванки президент очаровал новым символическим нарядом.

Зеленский опубликовал в соцсетях селфи, на котором изображен в вышиванке с особыми орнаментами. Поскольку День вышиванки пришелся на День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, то на рубашке президента были орнаменты, символизирующие единство украинского и крымскотатарского народов. Символы нашей силы и стремления жить в своем доме.

Пусть нынешний День вышиванки в Украине станет напоминанием о том, через что пришлось пройти нашим людям и как крепка наша культура. Вечная память всем нашим людям, чьи жизни были забраны тоталитарными режимами! Уважаем наши народы, их силу и культуру!

– написал президент под фото.



Владимир Зеленский в вышиванке / Фото с телеграмма президента

А Елена Зеленская День вышиванки отмечает в этом году в Сеуле. Сейчас она находится с рабочим визитом в Республике Корея. Первая леди одела нежную вышитую рубашку молочного цвета с объемными рукавами.