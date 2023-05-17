18 мая в Украине отмечают День вышиванки, пишет 24 Канал. Традиционно в этот день все мы одеваем вышитые рубашки – нашу национальную одежду, которая имеет для нас особое значение. Одевают вышиванки все – дети, взрослые, артисты и политики.

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В вышиванку каждый год одевается президент Украины – Владимир Зеленский. Примечательно, что до войны глава государства делал фокус на белоснежных вышиванках с минималистическим орнаментом. В одной из них он даже впал в скандал. Какими были вышиванки Зеленского с 2019 по 2021 год – читайте в материале.

2019 год

День вышиванки в 2019 году пришелся на несколько дней раньше, чем Владимир Зеленский официально стал президентом Украины. Тогда он надел черную вышиванку с голубым орнаментом. Дизайнер мастерской вышивки Ирина Завадко отметила, что вопреки распространенному мнению о том, что черный является траурным цветом, в украинской традиции он всегда считался богатым и использовался в одежде состоятельных семей.

"Черный цвет является защитой, скрывает человека от недобрых взглядов", – добавила дизайнер.



Вышиванки Владимира Зеленского, которые он одевал до войны / Фото с Instagram

2020 год

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская вибрали для себя в День вышиванки рубашки от бренда Etnodim. Президент позировал в белой вышиванке с черно-кремовым орнаментом, а Елена Зеленская сделала ставку на современной синей вышиванке в этно-стиле с растительным орнаментом.



Вышиванки Владимира Зеленского, которые он одевал до войны / Фото с Instagram



Вышиванки Владимира Зеленского, которые он одевал до войны / Фото с Instagram

2021 год

Вышиванка Зеленского в 2021 году запомнилась всем скандалом. Пользователи заметили в вышиванке президента крой рубашки, напоминающей российскую косоворотку. Это была белая рубашка с растительным орнаментом из красно-черных нитей. С аналогичным узором парную вышиванку одела Елена Зеленская.

После волны критики в сети она объяснила, что такая вышиванка напоминает ей Днепропетровщину, где она родилась.

"На Днепропетровщине, где родились мы и где когда-то родилась моя баба Шура, традиционные черно-красные вышивки, а покрой женской рубашки – особенный, с квадратным вырезом – каре. Это наша региональная изюминка. А какие "вышиванковые" особенности вашего региона?", – написала первая леди.



Вышиванки Владимира Зеленского, которые он одевал до войны / Фото с Instagram

Дизайнер Артем Кличук, от бренда которого супруги Зеленские надели вышиванки, отметил, что при создании они за основу взяли национальный костюм Днепропетровского региона.

"Для востока Украины боковой разрез на рубашке был типичным элементом. Он был очень популярен в XIX веке, но потерял свою актуальность после того, что с нашей страной сделал Советский Союз. Мы использовали орнаменты региона и характерный вырез на рубашке для женщин квадратной формы. Мы стилизовали узоры, вышили их крестиком и ретязем, переосмыслили дизайн и осовременили вышиванку, хотя она создана по мотивам исторических рубашек, хранящихся в музеях", – рассказал дизайнер Артем Климчук.