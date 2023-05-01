Каждый год День вышиванки приходится на третий четверг в мае, пишет 24 канал. А это значит, что у нас еще достаточно времени, чтобы приобрести вышитую рубашку, которая станет вашим оберегом, или пополнит уже имеющуюся коллекцию вышиванок.

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На этот раз хотим обратить внимание на мужские вышиванки. Наблюдая за тем, как страна с восхищением наблюдала за вышиванками главы государства Зеленского, расскажем вам о 3 самых популярных вышиванках, которые надел Владимир Зеленский за время войны.

Вышиванка Velych от Etnodim

В прошлом году на День вышиванки Владимир Зеленский появился в оригинальном изделии в стиле милитари с орнаментом дубовых листьев.

Президент избрал льняную вышиванку прямого силуэта под названием Velych от украинского бренда Etnodim. Рубашка цвета хаки имеет пастельный пиксельный орнамент дубовых листьев, что символизирует мужскую энергию и силу, также символизирует долголетие и терпение.

Вышиванка "олицетворяет устойчивость и крепость нашего народа, его глубокую привязанность к корням и родной земле", – говорится на сайте бренда.

Приобрести такую же вышиванку, как у Владимира Зеленского можно на сайте бренда. Ее цена не изменилась и такая же, как и была в прошлом году – 3200 гривен.



Лучшие вышиванки Зеленского / Фото с Instagram президента

Вышиванка с БТРами от Indposhiv

Владимир Зеленский в канун Дня независимости надел вышиванку цвета хаки от украинского бренда Indposhiv.

На вышивке изображены мужчина и женщина, которые держатся за руки, как символ несокрушимости всех украинцев. Также на вышивке танки, БТРы и цветы с деревьями, которые прорастают на нашей земле, несмотря ни на что.

Вышитая рубашка из чистого льна с машинным или ручным орнаментом рисунка Руфины Базловой стартует от 11 тысяч до 19 500 тысяч гривен.

Такие вышиванки в Indposhiv делают только по индивидуальному заказу. Ткань может быть белая или другого оттенка - по выбору заказчика. Также есть возможность создать семейную коллекцию – женскую, мужскую и детскую вышиванку.



Лучшие вышиванки Зеленского / Фото с ОП

Обратите внимание, в недавнем интервью 24 каналу основательница бренда Indposhiv Екатерина Возианова рассказала, что легендарную вышиванку очень часто копируют, и будьте внимательны, чтобы не приобрести копию.

Вышиванка с символами Киевской Руси от Etnodim

На Пасху Владимир Зеленский надел вышиванку с украинскими символами. Он примерил рубашку темного цвета с символами Киевской Руси. На вышиванке изображены трезубец и герб княжества, мечи, означающие мужество и борьбу. Внизу по центру вышита пшеница и ветка калины.

Стоит такая вышиванка на сайте бренда Etnodim – 4200 гривен. Пока нет в доступе ни одного размера, впрочем, вероятно, что ближе ко Дню вышиванки бренд представит вышиванки, которые вы сможете приобрести.



Лучшие вышиванки Зеленского / Фото с Ukrainian Fashion Magazine