Кожного року День вишиванки припадає на третій четвер у травні, пише 24 канал. А це означає, що у нас ще є доволі багато часу, щоб придбати вишиту сорочку, яка стане вашим оберегом, або ж поповнить вже наявну колекцію вишиванок.

До теми День вишиванки 2023: список магазинів з вишитими сорочками

Цього разу хочемо звернути увагу на чоловічі вишиванки. Спостерігаючи за тим, як країна із захопленням спостерігала за вишиванками глави держави Зеленського, розповімо вам про 3 найпопулярніші вишиванки, які одягнув Володимир Зеленський за час війни.

Вишиванка Velych від Etnodim

Минулого року на День вишиванки Володимир Зеленський з’явився в оригінальному виробі в стилі мілітарі із орнаментом дубового листя.

Президент обрав лляну вишиванку прямого силуету під назвою Velych від українського бренду Etnodim. Сорочка кольору хакі має пастельний піксельний орнаментом дубового листя, що символізує чоловічу енергію та силу, також символізує довголіття та терпіння.

Вишиванка "уособлює стійкість та міцність нашого народу, його глибоку прив'язаність до коріння та рідної землі", - йдеться на сайті бренду.

Придбати таку ж вишиванку, як у Володимира Зеленського можна на сайті бренду. Вона є у наявності, її ціна не змінилася і така ж, яка й була минулого року – 3200 гривень.



Найкращі вишиванки Зеленського / Фото з Instagram президента

Вишиванка з БТРами від Indposhiv

Володимир Зеленський напередодні Дня незалежності одягнув вишиванку кольору хакі від українського бренду Indposhiv.

На вишивці зображений чоловік та жінка, які тримаються за руки, як символ незламності всіх українців. Також на вишивці танки, БТРи та квіти з деревами, які проростають на нашій землі попри все.

Вишита сорочка з чистого льону з машинним чи ручним орнаментом малюнка Руфіни Базлової стартує від 11 тисяч до 19 500 тисяч гривень.

Такі вишиванки в Indposhiv роблять тільки за індивідуальним замовленням. Тканина може бути біла або ж іншого відтінку - на вибір замовника. Також є можливість створити сімейну колекцію - жіночу, чоловічу та дитячу вишиванку.



Найкращі вишиванки Зеленського / Фото з ОП

Зверніть увагу, у нещодавньому інтерв’ю 24 каналу засновниця бренду Indposhiv Катерина Возіанова розповіла, що легендарну вишиванку дуже часто копіюють, тож будьте уважними, аби не придбати копію.

Вишиванка з символами Київської Русі від Etnodim

На Великдень Володимир Зеленський одягнув вишиванку з українськими символами. Він приміряв сорочку темного кольору з символами Київської Русі. На вишиванці зображено тризуб і герб князівства, мечі, що означають мужність та боротьбу. Внизу по центру вишито пшеницю й гілку калини.

Коштує така вишиванка на сайті бренду Etnodim – 4200 гривень. Наразі немає в доступі жодного розміру, втім, ймовірно, що ближче до Дня вишиванки бренд представить вишиванки, які ви зможете придбати.



Найкращі вишиванки Зеленського / Фото з Ukrainian Fashion Magazine