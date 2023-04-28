Погода в другій половині травня дозволяє одягати вишиванку без верхнього одягу, тож ви зможете повністю покрасуватися своїм бездоганним виробом, пише 24 канал.

До теми Готуємося до Дня вишиванки: 9 найкращих образів, які ви захочете повторити

У багатьох з нас у гардеробі, мабуть, є автентична вишиванка, втім зараз все більше бренди презентують сучасну вишивку, яка виглядає досить стильно. В багатьох інтернет-магазинах придбати вишиванку чи вишиту сукню, а їхній асортимент просто вражаємо. Розповідаємо вам про 5 найкращих українських брендів з вишиванками.

MEREZHKA

Бренд сучасної української вишиванки працює з 2017 року. Інстаграм-сторінка бренду представлена різноманітними вишиванками на будь-який смак для жінок, чоловіків та дітей. Окрім того, в представлених образах ви знайдете для себе чимало цікавих стилізацій з вишиванкою.

Etnodim

У 2022 році український бренд Etnodim створив для президента України Володимира Зеленського ексклюзивну вишиванку з дубовим орнаментом кольору мілітарі, а вже цього року створили вишиту лляну сорочку з символами Київської Русі. Виріб з давніми українськими символами глава держави одягнув на Великдень.

Бренд Etnodim задовільнить бажання будь-кого, оскільки сайт представлений різноманітними вишиванками з найоригінальнішими узорами.

2КОLYORY

Засновники бренду Ігор та Оксана Коваленки на початку війни перекваліфікувалися та замість пошиття вишиванок, працювали над забезпеченням плитоносок нашим бійцям.

Радимо звернути увагу на бренд, який усі орнаменти для сорочок та суконь знаходять у музейних фондах, в приватних колекціях чи збірках вишиваної літератури. Бренд надає велике значення символіці візерунків, які є сучасною інтерпретацією стародавніх українських орнаментів.

Інстаграм-сторінка бренду неактивна, втім на сайті ви знайдете багато цікавих вишиванок.

Ryabokon Factory

Бренд представляє різнокольорові вишиванки з об’ємними рукавами, які зараз є дуже популярними. Вишиті сорочки та сукні складаються з натуральних тканин: льону, батисту, котону. Окрім того, бренд також приймає індивідуальні замовлення, тож пошиє вам ексклюзивну вишиванку.

Edelvika

Український бренд Edelvika потішить вас не лише великим асортиментом товару, але й доступними цінами. На сайті ви знайдете сорочки для цілої сім’ї, вишиті сукні та кольорові плахти.

У сорочці від бренду Edelvika у 2022 році з’явилася мама винахідника Ілона Маска – модель та дієтологиня Мей Маск.