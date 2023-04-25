Для українців вишита сорочка – це не просто елемент гардеробу, а певний оберіг. До неї ми ставимося з трепетом та любов’ю.

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Особливу увагу ми також звертаємо на орнамент: ромби, квадрати, сварга, калина, ромашка чи мак мають певне значення. До прикладу, ромб – до добробуту в сім’ї, квадрат – до гармонії та удачі, сварга – сила духу, калина – довголіття сім’ї, ромашка – символ кохання та юності, мак – потужний захист від зла.

Український народ крізь віки проніс любов до вишиванки. В умовах війни нам ще більше хочеться заявити, хто такі українці. Де б ми не були, в своїй країні, чи за кордоном – всі ми 18 травня одягнемо вишиванки та вчергове продемонструємо, що ми є вільним народом незалежної держави.

Стилістка Яна Платонова опублікувала стильні образи з вишиванкою, які точно вам сподобаються. Вона підготувала не лише готові стилізації, але й назви магазинів з тим чи іншим елементом вбрання.

У добірку увійши вишиванки різних кольорів зі штанами, тренч та популярними балетками Мері Джейн, з довгою спідницею та шкіряною курткою, жакетом і джинсами.



Стильні образи на День вишиванки / Фото з Instagram



Стильні образи на День вишиванки / Фото з Instagram



Стильні образи на День вишиванки / Фото з Instagram



Стильні образи на День вишиванки / Фото з Instagram



Стильні образи на День вишиванки / Фото з Instagram



Стильні образи на День вишиванки / Фото з Instagram



Стильні образи на День вишиванки / Фото з Instagram