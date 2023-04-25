Для украинцев вышитая рубашка – это не просто элемент гардероба, а определенный оберег. К ней мы относимся с трепетом и любовью.

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Особое внимание мы обращаем на орнамент: ромбы, квадраты, сварга, калина, ромашка или мак имеют определенное значение. К примеру, ромб – к благополучию в семье, квадрат – к гармонии и удачи, ссора – сила духа, калина – долголетие семьи, ромашка – символ любви и юности, мак – мощная защита от зла.

Украинский народ сквозь века пронес любовь к вышиванке. В условиях войны нам еще больше хочется заявить, кто такие украинцы. Где бы мы ни были, в своей стране, или за рубежом – все мы 18 мая наденем вышиванки и в очередной раз продемонстрируем, что мы свободный народ независимого государства.

Стилистка Яна Платонова опубликовала стильные образы с вышиванкой, которые точно вам понравятся. Она подготовила не только готовые стилизации, но и названия магазинов с тем или иным элементом одежды.

В подборку вошли вышиванки разных цветов с брюками, тренчами и популярными балетками Мэри Джейн, с длинной юбкой и кожаной курткой, жакетом и джинсами.



Стильные образы на День вышиванки / Фото с Instagram



Стильные образы на День вышиванки / Фото с Instagram



Стильные образы на День вышиванки / Фото с Instagram



Стильные образы на День вышиванки / Фото с Instagram



Стильные образы на День вышиванки / Фото с Instagram



Стильные образы на День вышиванки / Фото с Instagram



Стильные образы на День вышиванки / Фото с Instagram