18 травня в Україні відзначають День вишиванки, пише 24 Канал. Традиційно в цей день всі ми одягаємо вишиті сорочки – наш національний одяг, який має для нас особливе значення. Одягають вишиванки всі – діти, дорослі, артисти та політики.

До теми Топ-3 найпопулярніші вишиванки Володимира Зеленського: де їх купити та скільки вони коштують

У вишиванки кожного року одягається президент України – Володимир Зеленський. Помітно, що до війни глава держави робив фокус на білосніжні вишиванки з мінімалістичним орнаментом. В одній із них він навіть вляпався у скандал. Якими були вишиванки Зеленського з 2019 по 2021 рік – читайте у матеріалі.

2019 рік

День вишиванки у 2019 років припав на кілька днів раніше, ніж Володимир Зеленський офіційно став президентом України. Тоді він одягнув чорну вишиванку з блакитним орнаментом. Дизайнерка майстерні вишивки Ірина Завадко зазначила, що всупереч поширеній думці про те, що чорний є траурним кольором, в українській традиції він завжди вважався багатим, та використовувався в одязі заможних родин.

"Чорний колір є захистом, приховує людину від недобрих поглядів", – додала дизайнерка.



Вишиванки Володимира Зеленського, які він одягав до війни / Фото з Instagram

2020 рік

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська обрали для себе на День вишиванки сорочки від бренду Etnodim. Президент позував у білосніжній вишиванці з чорно-кремовим орнаментом, а Олена Зеленська зробила ставку на сучасній синій вишиванці в етно-стилі з рослинним орнаментом.



Вишиванки Володимира Зеленського, які він одягав до війни / Фото з Instagram



Вишиванки Володимира Зеленського, які він одягав до війни / Фото з Instagram

2021 рік

Вишиванка Зеленського у 2021 році запам’яталася всім скандалом. Користувачі помітили у вишиванці президента крій сорочки, яка нагадує російську косоворотку. Це була білосніжна сорочка з рослинним орнаментом з червоно-чорних ниток. З аналогічним візерунком парну вишиванку одягнула Олена Зеленська.

Після хвилі критики в мережі вона пояснила, що така вишиванка нагадує їй Дніпропетровщину, де вона народилася.

"На Дніпропетровщині, де народилися ми й де колись народилася моя баба Шура, традиційні чорно-червоні вишивки, а крій жіночої сорочки – особливий, з квадратним вирізом – каре. Це наша регіональна родзинка. А які "вишиванкові" особливості вашого регіону?", – написала перша леді.



Вишиванки Володимира Зеленського, які він одягав до війни / Фото з Instagram

Дизайнер Артем Кличук, від бренду якого подружжя Зеленських одягнуло вишиванки, зазначив, що під час створення вони за основу взяли національний костюм Дніпропетровського регіону.

"Для сходу України бічний розріз на сорочці був типовим елементом. Він був дуже популярний в XIX столітті, але втратив свою актуальність після всього того, що з нашою країною зробив Радянський Союз. Ми використовували орнаменти регіону і характерний виріз на сорочці для жінок квадратної форми. Ми стилізували візерунки, вишили їх хрестиком і ретязем, переосмислили дизайн і осучаснили вишиванку, хоча вона створена за мотивами історичних сорочок, які зберігаються в музеях", – розповів дизайнер Артем Климчук.