Недавно 38-летняя Злата Огневич засветила кольцо на безымянном пальце. Этим самым она спровоцировала слухи о замужестве. Артистка не очень делится своей личной жизнью, впрочем подогрела слухи поклонников.

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Исполнительница опублкувала кольцо с бриллиантом на фоне пионов, которое надела на безымянный палец. Впрочем, вероятно, такая фотография символизировала выход ее новой песни, поскольку ее определенную частичку Злата спела в свадебном наряде.

Образ Златы Огневич

Певица надела красивый бра на тонких бретельках с блестками и цветочной аппликацией. Look дополнила юбка белоснежного цвета. Злата распустила волосы, уложила их в кудри и надела длинную фату. Образ певицы дополнили бежевые босоножки на каблуках.

Недавно в своем интервью артистка выразила желание встретить мужчину, с которым сможет построить семью и родить от него детей. В то же время Злата призналась, свободно ли ее сердце.

"Мое сердце всегда немного влюблено: в музыку, в жизнь, еще в кого-то. Как же без вдохновения. Оно всегда должно быть в жизни", – поделилась певица.

Что известно о личной жизни Златы Огневич