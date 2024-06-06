Марго Робби – любимица стритстайл-фотографов на миллионов людей. Она любит примерять стильные образы, которые сразу попадают в онлайн-издания модных глянцев.

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Недавно актриса вышла на свидание с мужем, продюсером Томом Акерли. Марго Робби замужем за ним еще с 2016 года, впрочем не афиширует свои отношения на публику.

Папарацци заметили пару на Манхэттене. Героиня знаменитого фильма "Барби" продемонстрировала роскошный look, который сможет повторить каждая модница.

Образ Марго Робби

Красавица надела белую базовую майку, которую дополнила белыми джинсами на высокой посадке. Сверху Марго надела удлиненный жакет кремового оттенка.

Аутфит актрисы дополнила кепка кофейного оттенка и небольшая сумка Celine с золотистой фурнитурой. Она распустила волосы и довершила образ золотой цепочкой на шее. Также она подобрала для себя коричневые лоферы.

Муж знаменитости Том Акерли надел белую футболку, которую соединил с черными брюками, белыми кедами и черными солнцезащитными очками.

Для жаркой поры образ Марго Робби подойдет не совсем, впрочем его можно охотно повторить когда будет холодно. В любом случае жакет можно снять, поэтому останется только look с майкой, джинсами и бейсболкой.