Марго Роббі – улюблениця стрітстайл-фотографів на мільйонів людей. Вона любить приміряти стильні образи, які одразу потрапляють в онлайн-видання модних глянців.

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Нещодавно акторка вийшла на побачення з чоловіком, продюсером Томом Акерлі. Марго Роббі одружена з ним ще з 2016 року, втім не афішує свої стосунки на публіку.

Папараці помітили пару на Мангеттені. Героїня знаменитого фільму "Барбі" продемонструвала розкішний look, який зможе повторити кожна модниця.

Образ Марго Роббі

Красуня одягнула білу базову майку, яку доповнила білими джинсами на високій посадці. Зверху Марго одягнула подовжений жакет кремового відтінку.

Аутфіт акторки доповнила кепка кавового відтінку та невеличка сумка Celine із золотистою фурнітурою. Вона розпустила волосся та довершила образ золотим ланцюжком на шиї. Також вона підібрала для себе коричневі лофери.

Чоловік знаменитості Том Акерлі одягнув білу футболку, яку поєднав з чорними штанами, білими кедами та чорними сонцезахисними окулярами.

Для спекотної пори образ Марго Роббі підійде не зовсім, втім його можна залюбки повторити коли буде холодно. В будь-якому випадку жакет можна зняти, тож залишиться лише look з майкою, джинсами та бейсболкою.