Нещодавно 38-річна Злата Огнєвіч засвітила каблучку на безіменному пальці. Цим самим вона спровокувала чутки про заміжжя. Артистка не дуже ділиться своїм особистим життям, втім підігріла чутки прихильників.

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Виконавиця опублкувала каблучку з діамантом на тлі півоній, яку одягнула на безіменний палець. Втім, ймовірно, така світлина символізувала вихід її нової пісні, оскільки її певну частинку Злата заспівала у весільному вбранні.

Образ Злати Огнєвіч

Співачка одягнула красивий бра на тонких бретельках з блискітками та квітковою аплікацією. Look доповнила спідниця білосніжного кольору. Злата розпустила волосся, вклала його в кучері та одягнула довгу фату. Образ співачки доповнили бежеві босоніжки на підборах.

Нещодавно у своєму інтерв’ю артистка висловила бажання зустріти чоловіка, з яким зможе побудувати сім'ю та народити від нього дітей. Водночас Злата зізналася, чи вільне її серце.

"Моє серце завжди трохи закохане: у музику, у життя, ще в когось. Як же без натхнення. Воно завжди має бути в житті", – поділилася співачка.

Що відомо про особисте життя Злати Огнєвич