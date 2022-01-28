Одна из самых популярных бывших "ангелов" Victoria's Secret покорила немало подиумов. Теперь звезда больше сосредотачивает внимание на съемках для глянцев и участвует в различных рекламных съемках.

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В модельной карьере Скривер дебютировала в 2011 году. Появление на подиуме стройной и красивой модели стало триумфальным. В Неделе моды в Нью-Йорке она приняла участие в показе Calvin Klein. Впоследствии она получила множество предложений от разных брендов. Манекенщица участвовала в показах Gucci, Dolce & Gabbana, Balenciaga, Chanel, Yves Saint Laurent и Valentino.

В 23-летнем возрасте модель стала новым "ангелом" бельевого бренда Victoria's Secret. Во время нового показа модель появится в зрелищном наряде, полностью усыпанном стразами Swarovski. С тех пор звезда стала еще более знаменитой. Ее начали приглашать для рекламы одежды, белья, одежды, на всевозможные фотосессии и съемки для глянцев.

Стройная красотка часто снимается в откровенных образах. Для глянца Keen Magazine она предстала в кожаном комбинезоне, который надела на обнаженное тело. Также модель позировала у машины в широких джинсах без какой-либо одежды сверху.

Манекенщица снялась для глянца в боди с прозрачным длинным кардиганом, в коротком платье-кольчуге, кожаном топе и юбке. Жозефин Скривер также надела кожаный лиф с переплетениями и юбку в анималистический принт.



Эффектная фотосессия Жозефин Скривер / Фото из инстаграма модели



Эффектная фотосессия Жозефин Скривер / Фото из инстаграма модели



Эффектная фотосессия Жозефин Скривер / Фото из инстаграма модели



Эффектная фотосессия Жозефин Скривер / Фото из инстаграма модели



Эффектная фотосессия Жозефин Скривер / Фото из инстаграма модели



Эффектная фотосессия Жозефин Скривер / Фото из инстаграма модели