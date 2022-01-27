Во время Недель моды дизайнеры продемонстрировали нам не только монохромные образы, но и сочетание цветов, которые вы можете успешно применить на себе. Советуем вам присмотреться к основному миксу цветов, который показали на себе модели.

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Бежевый + голубой

Цветовое сочетание бежевого и голубого лучше подойдет для начала весны, однако применять такой микс цветов можно и теперь. Зимой примерьте бежевые брюки и голубой свитшот, а летом надевайте бежевую юбку и голубую рубашку по примеру Miu Miu.



Главные цветовые сочетания в 2022 году / Фото из Elle

Зеленый + оранжевый

Сочетание зеленого и оранжевого – довольно смелый вызов каждой моднице, однако вы точно сможете создать интересный и неординарный look.



Главные цветовые сочетания в 2022 году / Фото из Elle

Зеленый и фиолетовый

Зеленый и фиолетовый цвет прекрасно смешиваются между собой. Особенно эффектно будет смотреться сиреневая блуза с насыщенно-зеленым жакетом или целым костюмом.



Главные цветовые сочетания в 2022 году / Фото из Elle

Белый и серебристый

Микс этих двух благородных цветов идеально подойдет для важных образов. К примеру, белый костюм-двойка и серебристый топ поможет вам оказаться в центре внимания.



Главные цветовые сочетания в 2022 году / Фото из Elle

Белый и желтый

Наиболее беспроигрышным вариантом по-прежнему остается дуэт белой базовой футболки и жакета-оверсайз или платья цвета солнца в минималистическом стиле, дополненного белой обувью или сумкой.



Главные цветовые сочетания в 2022 году / Фото из Elle