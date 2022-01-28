Одна з найпопулярніших колишніх "ангелів" Victoria's Secret підкорила чимало подіумів. Тепер зірка більше зосереджує свою увагу на зйомках для глянців та бере участь у різноманітних рекламних зйомках.

Читайте також Як поєднувати між собою кольори в одязі: модні приклади, які варто взяти до уваги

У модельній кар’єрі Скрівер дебютувала у 2011 році. Поява на подіумі стрункої та красивої моделі стала тріумфальною. На Тижні моди у Нью-Йорку вона взяла участь в показі Calvin Klein. Згодом вона отримала безліч пропозицій від різних брендів. Манекенниця брала участь в показах Gucci, Dolce & Gabbana, Balenciaga, Chanel, Yves Saint Laurent і Valentino.

У 23-річному віці модель стала новим "ангелом" білизняного бренду Victoria's Secret. Під час нового показу модель з'явиться у видовищному вбранні, повністю усипаним стразами Swarovski. Відтоді зірка стала ще знаменитішою. Її почали запрошувати для реклами одягу, білизни, одягу, на різноманітні фотосесії та зйомки для глянців.

Струнка красуня часто знімається у відвертих образах. Для глянцю Keen Magazine вона постала в шкіряному комбінезоні, яке одягнула на оголене тіло. Також модель позувала в машини у широких джинсах без будь-якого одягу зверху.

Манекенниця знялася для глянцю в боді з прозорим довгим кардиганом, у короткій сукні-кольчузі, шкіряному топі та спідниці. Жозефін Скрівер також одягнула шкіряний ліф з переплетеннями та спідницю в анімалістичний принт.



Ефектна фотосесія Жозефін Скрівер / Фото з інстаграму моделі



Ефектна фотосесія Жозефін Скрівер / Фото з інстаграму моделі



Ефектна фотосесія Жозефін Скрівер / Фото з інстаграму моделі



Ефектна фотосесія Жозефін Скрівер / Фото з інстаграму моделі



Ефектна фотосесія Жозефін Скрівер / Фото з інстаграму моделі



Ефектна фотосесія Жозефін Скрівер / Фото з інстаграму моделі