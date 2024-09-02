Показ бренда the COAT by Katya Silchenko стал феерическим завершением первого дня Украинской Недели моды. Кроме того, бренд отпраздновал 10-летие создания, поэтому пригласил на событие друзей и поклонников, которые много лет выбирают для себя наряды от дизайнера.

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Жена Владимира Остапчука часто выбирает для себя наряды от Екатерины Сильченко, поэтому посетила событие в стильном наряде.

Стильный выход супругов Остапчук

Екатерина Остапчук выбрала для себя очень похожее платье, которое надевала на гендер-пати, когда узнавала пол малыша. У бренда the COAT в коллекции есть несколько платьев из кружева в одинаковом цвете, впрочем, очевидно, жена шоумена выбрала для себя тоже самое платье цвета айвори с трехчетверточными рукавами и шлейфом с полупрозрачным кружевом. На сайте бренда такое платье стоит 23 тысячи гривен.

Жена Остапчука находится на 6 месяце беременности, поэтому ее живот уже достаточно заметен, а наряд только выгодно его подчеркнул. Сверху знаменитость надела коричневый жакет с воротником и пуговицами, дополнив look светло-кремовыми балетками.

Волосы Екатерина зачесала в пучок и завершила look оранжевой сумкой от бренда Loewe. Владимир Остапчук был одет в классическое черное поло, которое соединил с белыми брюками, черной обувью и кожаным поясом от бренда Hermes.



Изысканный образ Владимира и Екатерины Остапчук / Фото Jet Setter

Отметим, что показ коллекции на сезон осень – зима 2024/2025 состоялся в саду Национальной оперы Украины и стал действительно феерическим. Коллекция состояла из красивых вещей выдержанных в нюдовых тонах, которые присущи бренду и новом трендовом бордовом цвете. Ранее Екатерина Сильченко признавалась, что никогда не добавляет в свои вещи черные цвета. Модели дефилировали в длинных пальто, платьях, костюмах, жакетах и других вещах в классической эстетике.

Уже после самого показа Екатерина Сильченко вышла ко всем на поклон и представила команду, которая работала с ней над созданием этой коллекции. Гости и друзья поблагодарили за показ бешеными аплодисментами.