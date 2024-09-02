Уже с 1 сентября талантливые дизайнеры и дизайнеры начали показывать свои модные коллекции и демонстрировать тенденции для будущего сезона, пишет Fashion 24. Предыдущие 4 сезона наши дизайнеры представляли Украину на подиумах Лондона, Лос-Анджелеса и Берлина, но 25-й сезон будут демонстрировать в Киеве.

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Перед стартом Недели моды 50 представителей fashion-индустрии сделали совместное заявление к миру. Украинские дизайнеры и редакторы глянцев собрались на ступеньках Украинского дома на Европейской площади, держа в руках таблички с различными лозунгами. Среди них были надписи: "Смело создавайте будущее", "Мы проектируем надежду, несмотря на войну".

Главной локацией, где бренды покажут новые коллекции стал Мыстецкий арсенал. В первый день показа, 1 сентября, свою коллекцию успел продемонстрировать известный бренд Gunia Project, KSENIASCHNAIDER и the COAT by Katya Silchenko.

Показ коллекции Gunia Project

Показ коллекции KSENIASCHNAIDER

Показ коллекции the COAT by Katya Silchenko

Также свои коллекции представят RUSLAN BAGINSKIY, LITKOVSKA, FROLOV, BOBKOVA, PASKAL, NADYA DZYAK, TG Botanical, GASANOVA и многие другие известные бренды.

Первая Украинская неделя моды состоялась в 1997-м. С тех пор дважды в год UFW собирает дизайнеров, модельеров, журналистов и стилистов со всего мира, чтобы продемонстрировать новые коллекции украинских брендов. З

за годы существования UFW представил на подиуме более 100 дизайнеров, лучшие среди которых стали известными на международной арене. Их наряды, украшения, обувь и головные уборы одевают самые известные мировые звезды.