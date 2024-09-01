Блогер Саша Бо имеет двух сыновей от первого мужа Игоря Пустовита и дочь Веру от последнего брака. 1 сентября инфлюенсер отвела сына Даниила и Евгения в школу и показала их образы.

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Образы семьи Саши Бо

Инфлюенсер примерила на себе красивую вышиванку молочного оттенка с цветами и воротником. Блуза имела объемные рукава и защипалась на пуговицы. Муж Платон примерил бежевую вышиванку с красивым минималистичным орнаментом. Саша и Платон дополнили свой верх молочными брюками.

Дети же Саши Бо были одеты в одинаковые коричневые вышиванки с черными узорами, которые дополняли темные штаны. Вышиванки семья инфлюенсеров приобрела от известного украинского бренда Etnodim. Рубашки от этой марки часто одевает президент Украины Владимир Зеленский.

Что известно о бренде Etnodim

Киевский бренд в своих коллекциях обращается к украинской этнической тематике, предлагая ассортимент вышитых рубашек для мужчин, женщин и детей. Дизайнеры создают разнообразные вышитые платья и даже аксессуары. В частности, льняные сумки с вышитым орнаментом диких животных.

Интересно, что в сотрудничестве с журналом Marie Claire ETNODIM представил рубашку, вдохновленную стилем Елизаветы Скоропадской. Модный бренд также создал вышиванку, отдавая дань уважения украинскому национальному инструменту – бандуре, а также чествуя художника Василия Корчинского, известного своими иллюстрациями к "Теням забытых предков".