Показ бренду the COAT by Katya Silchenko став феєричним завершенням першого дня Українського Тижня моди. Окрім того, бренд відсвяткував 10-річчя створення, тож запросив на подію друзів та прихильників, які багато років обирають для себе вбрання від дизайнерки.

Дивіться також Відкрився історичний сезон Ukrainian Fashion Week SS25: 3 найцікавіші покази колекцій

Дружина Володимира Остапчука часто обирає для себе вбрання від Катерини Сільченко, тож завітала на подію в стильному вбранні.

Стильний вихід подружжя Остапчуків

Катерина Остапчук обрала для себе дуже схожу сукню, яку одягала на гендер-паті, коли дізнавалась стать малюка. У бренду the COAT в колекції є кілька суконь з мережива в однаковому кольорі, втім, вочевидь, дружина шоумена обрала для себе теж саме плаття кольору айворі з тричвертковими рукавами та шлейфом з напівпрозорим мереживом. На сайті бренду така сукня коштує 23 тисячі гривень.

Дружина Остапчука перебуває на 6 місяці вагітності, тож її живіт вже є досить помітним, а вбрання лише вигідно його підкреслило. Зверху знаменитість одягнула коричневий жакет з коміром та ґудзиками, доповнивши look світло-кремовими балетками.

Волосся Катерина зачесала в пучок та завершила look помаранчевою сумкою від бренду Loewe. Володимир Остапчук був одягнений у класичне чорне поло, яке поєднав з білими штанами, чорним взуттям та шкіряним поясом від бренду Hermes.



Вишуканий образ Володимира та Катерини Остапчуків / Фото Jet Setter

Зазначимо, що показ колекції на сезон осінь – зима 2024/2025 відбувся у саду Національної опери України став справді феєричним. Колекція складалася з красивих речей витриманих у нюдових тонах, які притаманні бренду та новому трендовому бордовому кольорі. Раніше Катерина Сільченко зізнавалася, що ніколи не додає у свої речі чорні кольори. Моделі дефілювали у довгих пальтах, сукнях, костюмах, жакетах та інших речах в класичній естетиці.

Вже після самого показу Катерина Сільченко вийшла до всіх на уклін та представила команду, яка працювала з нею над створенням цієї колекції. Гості та друзі подякували за показ шаленими оплесками.