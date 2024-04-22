Цветной блейзер поможет вам расставить акценты и визуально освежить цвет кожи. К ключевым тенденциям весенне-летнего сезона входят жакеты в нежных пастельных оттенках – от голубого до розового. Также не забывайте о более интенсивных цветах – травянистый или бордовый.

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Для того, чтобы мы смогли разнообразить свой гардероб, рассказываем, какие именно цвета жакетов надо добавить в свой гардероб.

Зеленый

Делайте акцент на оттенки – от кисло-зеленого до нежного мятного оттенка или оливкового.



Актуальные жакеты на 2024 год / Фото Pinterest

Желтый

Выбор жакета этого цвета – достаточно смелый выбор, но не бойтесь его носить. Сочетайте блейзер с белой юбкой или желтыми брюками.



Трендовые жакеты на 2024 год / Фото Pinterest

Красный

Этот цвет является самым мощным в 2024 году, поэтому нам не обойтись без него в весенне-летнем сезоне. Сочетайте с красным жакетом черно-белые образы или примеряйте наряд соло.



Стильные жакеты на 2024 год / Фото Pinterest

Нежно-голубой

Нежный оттенок – один из стильный пастельных тонов на 2024 год. Советуем его сочетать также с каким-то нежным цветом.



Красивые жакеты на 2024 год / Фото Pinterest

Розовый

Выбирайте для себя красивые жакеты оттенка розового зефира. В прошлом году розовый был очень популярным, поэтому у вас найдется немало вариантов для вдохновения.



Модные жакеты на 2024 год / Фото Pinterest

Вы можете покупать жакеты оверсайз или приталенные варианты с различными приложениями – интересными пуговицами, вырезами, бахромой или красивой брошью.