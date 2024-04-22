Кольоровий блейзер допоможе вам розставити акценти та візуально освіжити колір шкіри. До ключових тенденцій на весняно-літнього сезону входять жакети в ніжних пастельних відтінках – від блакитного до рожевого. Також не забувайте про інтенсивніші кольори – трав’янистий чи бордовий.

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Для того, щоб ми змогли урізноманітнити свій гардероб, розповідаємо, які саме кольори жакетів треба додати у свій гардероб.

Зелений

Робіть акцент на відтінки – від кисло-зеленого до ніжного м’ятного відтінку чи оливкового.



Актуальні жакети на 2024 рік / Фото Pinterest

Жовтий

Вибір жакета цього кольору – досить сміливий вибір, але не бійтеся його носити. Поєднуйте блейзер з білою спідницею чи жовтими штанами.



Трендові жакети на 2024 рік / Фото Pinterest

Червоний

Цей колір є найпотужнішим у 2024 році, тож нам не обійтися без нього у весняно-літньому сезоні. Поєднуйте з червоним жакетом чорно-білі образи або ж приміряйте вбрання соло.



Стильні жакети на 2024 рік / Фото Pinterest

Ніжно-блакитний

Ніжний відтінок – один зі стильний пастельних тонів на 2024 рік. Радимо його поєднувати також з якимось ніжним кольором.



Красиві жакети на 2024 рік / Фото Pinterest

Рожевий

Обирайте для себе красиві жакети відтінку рожевого зефіру. Минулого року рожевий був дуже популярним, тож у вас знайдеться чимало варіантів для натхнення.



Модні жакети на 2024 рік / Фото Pinterest

Ви можете купувати жакети оверсайз або ж приталені варіанти з різноманітними додатками – цікавими ґудзиками, вирізами, бахромою чи красивою брошкою.