В очень коротком топе: Зендея поразила стильным и откровенным образом на показе "Дюна 2"

В конце февраля долгожданная лента Дени Вильнева выйдет на широкие экраны, поэтому актеры активно посещают пиар-мероприятия в рамках мирового тура. Для каждой встречи с прессой и поклонниками Зендея выбирает тематический эффектный наряд.

Для показа в Мексике исполнительница главной роли фременской жены Чани выбрала кастомный аутфит от Bottega Veneta. Его создали специально для появления знаменитости на красной дорожке.

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Образ Зендеи

Звезда надела короткий коричневый топ с длинными рукавами и высоким горлом, а также макси-юбку в тон с кожаной рельефной вставкой на животе. Костюм сшили из шерстяной фланели.

Большой разрез дает возможность рассмотреть коричневые туфли на каблуке и браслет на левой ноге от Bulgari. Образ завершила гладкая простая прическа.



Зендея на показе в Мексике / Фото из инстаграма Warner Bros. Pictures MX

На предыдущий премьерный показ актриса надела костюм от Torishéju сезона весна-лето 2024. Наряд впервые показали в октябре на Парижской неделе моды. Он создан из полосок серой, оливковой, красной и черной тканей.

Оба лука подбирал постоянный стилист знаменитости Лоу Роуч. Его знают по сотрудничеству не только с Зендеей, но и с Селин Дион и Аньей Тейлор-Джой. Он получил признание во время, когда был главным судьей на конкурсах моды стримингового сервиса Мах.

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Лента расскажет историю мифического путешествия Пола Атрида и фременов, направленного на путь мести мятежникам, которые уничтожили его семью. Ставя на вес свою любовь и судьбу вселенной, он выбирает борьбу против ужасного будущего, которое может предсказать только он сам.

Кино можно будет увидеть уже 29 февраля.

Яркие луки Зендеи