Ксения Мишина является ведущей шоу "Я люблю Украину", поэтому такое перевоплощение подготовила для нового сезона. Знаменитость решила попробовать для себя что-то интересное, поэтому надела парик, который максимально отличается от ее естественного цвета волос.

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Образ Ксении Мишиной

Актриса выбрала синее бархатное мини-платье с длинным рукавом. Изюминки платью добавили минимальные рукава-буфы на плечах и вышитое сердце с бахромой на груди. Также платье было украшено серебристой вставкой в виде горловины, которая полностью расшита камешками.

Платье не только подчеркивало стройную талию Ксении, но и ее длинные ноги. Дополнением аутфита стали популярные туфли от Versace черного цвета.

А вот невероятный эффект этому образу добавила кардинально другая прическа. Для новых выпусков шоу "Я люблю Украину" стилисты решили надеть на Ксению белый парик. Стоит отметить, что цвет и длина артистке очень подходят.

Визажистка довершила аутфит Мишиной роскошным макияжем с акцентом на черные тени и стрелку, которые подчеркивали взгляд, а губы накрасили нежной светло-коричневой помадой.

Поклонники знаменитости уже засыпали ее в комментариях приятными словами относительно ее такого поразительного перевоплощения и даже отмечают, что Ксения похожа на Меган Фокс. Впрочем вид актрисы действительно похож на прежний образ голливудской звезды.