Исполнительница и ее старшая дочь опубликовали в инстаграме посты, где Маша позирует в платье, в котором когда-то фотографировалась сама Оля. Но стилизовали мама и дочь его по-разному.

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Образы в идентичных платьях

Кожаное розовое платье с воланами Оля Полякова надевала, когда в 2020 году была судьей на телешоу "Маска". Тогда у изделия был капюшон, а талию певица подчеркивала тонким ремешком. К такому наряду артистка решила сделать высокий ирокез и яркий макияж с вишневыми губами. Завершали образ массивные серьги в виде сердец.

Маша же к этому платью подобрала более сдержанный образ. Она сделала нежный макияж в персиковых тонах, уложила длинные волосы локонами, а изюминки добавила фуражкой в тон.

Ну что, на пятки наступает новое поколение,

– написала Оля под фотографией.

На что поклонники ответили в комментариях:

"Другое поколение, но не тот тернистый путь к популярности, как у мамы";

"Ой, далеко новому поколению до вас";

"Ну так какая же красавица, то не жалко, что и наступает".

Последние скандалы, связанные с Поляковой