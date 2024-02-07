Для показа в Мексике исполнительница главной роли фременской жены Чани выбрала кастомный аутфит от Bottega Veneta. Его создали специально для появления знаменитости на красной дорожке.
Читайте также Ксения Мишина поразила сходством с Меган Фокс: роскошное перевоплощение
Образ Зендеи
Звезда надела короткий коричневый топ с длинными рукавами и высоким горлом, а также макси-юбку в тон с кожаной рельефной вставкой на животе. Костюм сшили из шерстяной фланели.
Большой разрез дает возможность рассмотреть коричневые туфли на каблуке и браслет на левой ноге от Bulgari. Образ завершила гладкая простая прическа.
Зендея на показе в Мексике / Фото из инстаграма Warner Bros. Pictures MX
На предыдущий премьерный показ актриса надела костюм от Torishéju сезона весна-лето 2024. Наряд впервые показали в октябре на Парижской неделе моды. Он создан из полосок серой, оливковой, красной и черной тканей.
Оба лука подбирал постоянный стилист знаменитости Лоу Роуч. Его знают по сотрудничеству не только с Зендеей, но и с Селин Дион и Аньей Тейлор-Джой. Он получил признание во время, когда был главным судьей на конкурсах моды стримингового сервиса Мах.
"Дюна: Часть вторая": о чем будет фильм
Лента расскажет историю мифического путешествия Пола Атрида и фременов, направленного на путь мести мятежникам, которые уничтожили его семью. Ставя на вес свою любовь и судьбу вселенной, он выбирает борьбу против ужасного будущего, которое может предсказать только он сам.
Кино можно будет увидеть уже 29 февраля.
Яркие луки Зендеи
- Ранее актриса повторила культовый образ принцессы Дианы в черном платье "мести" – "русалке" из бархата от бренда Richard Quinn. Наряд имеет глубокое декольте, открытые плечи и шлейф "рыбий хвост".
- А недавно Зендея ошеломила стильной прической на показе Schiaparelli. Звезда "Эйфории" во время стильного выхода продемонстрировала свою новую подстриженную челку и прямые прядки.