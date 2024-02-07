Для показу у Мексиці виконавиця головної ролі фременської дружини Чані обрала кастомний аутфіт від Bottega Veneta. Його створили спеціально для появи знаменитості на червоній доріжці.

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Образ Зендеї

Зірка вбрала короткий коричневий топ з довгими рукавами і високим горлом, а також максіспідницю в тон зі шкіряною рельєфною вставкою на животі. Костюм пошили з вовняної фланелі.

Великий розріз дає можливість роздивитися коричневі туфлі на підборах і браслет на лівій нозі від Bulgari. Образ завершила гладка проста зачіска.



Зендея на показі у Мексиці / Фото з інстаграму Warner Bros. Pictures MX

На попередній премʼєрний показ акторка одягнула костюм від Torishéju сезону весна-літо 2024. Наряд вперше показали у жовтні на Паризькому тижні моди. Вбрання створене зі смужок сірої, оливкової, червоної та чорної тканин.

Обидва луки підбирав постійний стиліст знаменитості Лоу Роуч. Його знають за співпрацею не тільки з Зендеєю, а й з Селін Діон та Аньєю Тейлор-Джой. Він отримав визнання в час, коли був головним суддею на конкурсах моди стрімінгового сервісу Мах.

"Дюна: Частина друга": про що буде фільм

Стрічка розповість історію міфічної подорожі Пола Атріда та фременів, спрямованої на шлях помсти заколотникам, які знищили його родину. Ставлячи на вагу своє кохання та долю всесвіту, він вибирає боротьбу проти жахливого майбутнього, яке може передбачити лише він сам.

Кіно можна буде побачити уже 29 лютого.

Яскраві луки Зендеї