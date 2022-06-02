Лилия Ребрик воспитывает двух дочь – старшую Диану и младшую Полину. Девочки во всем пытаются походить на маму, поэтому новая фотография в очередной раз это доказала. На ней мама с девочками надели одинаковые спортивные костюмы – джогеры и худые – цвета фуксии.

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Люблю безгранично, бесстрашно, безудержно. Защищу, сохраню, закрою собой, спрячу от зла. Все отдам, на все уйду, ничего не испугаюсь. Все перетерплю, переживу, выстою. Только бы были счастливы!

– чувственно написала в сети Лилия Ребрик.



Лилия Ребрик с дочерьми – Дианой и Полиной / Фото из инстаграммы актрисы

Семья позировала на цветущей мирной улице, вероятно, Киева или родного города ведущей – Черновцы. Подписчики в комментариях засыпали девушек комплиментами и пожелали им мира и судьбы.

Интересно: спортивные образы стали неотъемлемой частью гардеробы всех модниц, поэтому предлагаем посмотреть, с чем можно сочетать такие вещи.

Отметим, что время активной фазы российско-украинской войны женщина с детьми находились в Черновцах. Недавно звезда вернулась в Киев и уже приступила к работе в студии с Анатолием Анатоличем.



Лилия Ребрик вернулась к работе в Киеве / Фото с инстаграмма ведущей

Кто еще поздравил украинцев с Днем защиты детей

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