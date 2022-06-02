Лілія Ребрик виховує двох доньку – старшу Діану та молодшу Поліну. Дівчатка у всьому намагаються бути схожими на маму, тому нова фотографія вкотре це довела. На ній мама з дівчатками одягнули однакові спортивні костюми – джогери та худі – кольору фуксії.

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Люблю безмежно, безстрашно, нестримно. Захищу, збережу, закрию собою, заховаю від зла. Все віддам, на все піду, нічого не злякаюся. Все перетерплю, переживу, вистою. Тільки б щасливі були!

– чуттєво написала у мережі Лілія Ребрик.



Лілія Ребрик з доньками – Діаною та Поліною / Фото з інстаграму акторки

Сім'я позувала на квітучій мирній вулиці, ймовірно, Києва або рідного міста ведучої – Чернівців. Підписники у коментарях засипали дівчат компліментами і побажали їм миру та щасливої долі.

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Зазначимо, що нас час активної фази російсько-української війни жінка з дітьми перебували у Чернівцях. Нещодавно зірка повернулась у Київ та вже приступила до роботи у студії з Анатолієм Анатолічем.



Лілія Ребрик повернулась до роботи у Києві / Фото з інстаграму ведучої

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