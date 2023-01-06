Сочельник в 2023 году будет особенным. Для многих семей он уже не будет таким удивительным и волшебным, как раньше. Война в Украине заставила нас расстаться со своими родными, которые сейчас находятся за границей или борются за нашу свободу на фронте.

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Но 2023 год обязательно принесет нам вожделенную победу и мы сможем обнять тех, с кем долгое время находимся в разлуке. В этом году мы с особой гордостью наденем на Святой ужин наши вышиванки, которые являются нашим главным элементом гардероба. С чем их соединить, чтобы чувствовать себя дома уютно и комфортно читайте в материале.

Вышиванка с юбкой

Сочетайте вышиванку с юбками разных длин – мини, миди или макси. Выбирайте денимовые, трикотажные или юбки из костюмной ткани. Также не забывайте о модных кожаных юбках, которые позволят вам получить стильный look.

Вышиванка с брюками

Изысканный образ можно создать благодаря сочетанию вышиванки с элегантными брюками палаццо. Также вас не оставит безразличной стилизация с кожаными штанами, которые сейчас на пике популярности.

Вышиванка с денимом

Стилизация классических базовых джинсов с вышиванку уже давно стала одной из самых популярных. Создать такой образ достаточно легко, а вы за ужином будете себя чувствовать уютно, комфортно и непринужденно.

Вышиванка платье

Вышитое платье с орнаментом также заслуживает особого внимания. Выбирайте короткие или длинные платья и объединяйте их с минималистическими украшениями, чтобы не обременять образ.