Святий вечір у 2023 році буде особливим. Для багатьох сімей він вже не буде таким дивовижним та магічним, як раніше. Війна в Україні змусила нас розлучитися зі своїми рідними, які зараз перебувають за кордоном чи виборюють нашу свободу на фронті.

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Та 2023 рік обов’язково принесе нам омріяну перемогу і ми зможемо обійняти тих, з ким тривалий час перебуваємо у розлуці. Цьогоріч ми з особливою гордістю одягнемо на Святу вечерю наші вишиванку, яка є нашим головним елементом гардероба. З чим її поєднати, щоб почувати себе вдома затишно та комфортно – читайте в матеріалі.

Вишиванка зі спідницею

Поєднуйте вишиванку зі спідницями різних довжин – міні, міді чи максі. Обирайте денімові, трикотажні чи спідниці з костюмної тканини. Також не забувайте про модні шкіряні спідниці, які дозволять вам отримати стильний look.

Вишиванка зі штанами

Вишуканий образ можна створити завдяки поєднанню вишиванки з елегантними штанами палаццо. Також вас не залишить байдужою стилізація зі шкіряними штанами, які зараз на піку популярності.

Вишиванка з денімом

Стилізація класичних базових джинсів з вишиванкою вже давно стала однією з найпопулярніших. Створити такий образ досить легко, а ви за вечерею будете себе почувати затишно, комфортно і невимушено.

Вишиванка сукня

Вишита сукня з орнаментом також заслуговує особливої уваги. Обирайте короткі чи довгі сукні та поєднуйте їх з мінімалістичними прикрасами, щоб не переобтяжувати образ.