16 мая в Украине отмечается День вышиванки, пишет Fashion 24. В этот день все надевают вышитые рубашки на работу, учебу или прогулку.

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Президент отметил в своем инстаграм-сообщении, что за годы сопротивления российской агрессии вышиванка стала неформальной униформой всех, кто отстаивает человечность, свободу и право на идентичность.

На кадре супруги Зеленских появились в красивых вышиванках. Владимир Зеленский надел рубашку черного цвета с вышивкой светлых ноток, а вот Елена Зеленская позировала в белоснежной вышиванке с черной отделкой.

Где купить вышиванку как у Владимира Зеленского

Уже не впервые на религиозные или государственные праздники президент Украины выбирает вышиванку от украинского бренда Etnodim. На День вышиванки Владимир Зеленский выбрал для себя вышиванку из черного льна Vidsich. Сейчас на сайте бренда действует скидка, поэтому вышиванку можно приобрести за 3960 гривен.

Рубашка с воротником-стойкой украшена орнаментами ровного креста, булавы, меча, дубовых листьев и стилизованного герба. Бренд отмечает, что этот орнамент несет в себе символы смелости, прочности, борьбы и исторического пути Украины.



Вышиванка от Etnodim, как у президента Украины / Скриншот с сайта бренда

Где купить вышиванку как у Елены Зеленской

Первая леди Украины надела вышиванку с яворовским орнаментом от бренда Gaptuvalnya.

Елена Зеленская приобрела легкую блузу с объемными рукавами. Белый цвет вышиванки и черный орнамент легко позволяет легко стилизовать вещь с любым нарядом – брюками, юбками или джинсами.

А еще такая вышиванка станет идеальным элементом гардероба не только для праздничных дней, но и повседневных выходов. Стоимость такой вышиванки – 9 950 гривен.

Для тех кто еще планирует осуществить выход в вышиванке, советуем обратить внимание на подборку образов, в которых рассказываем, с чем лучше всего сочетать рубашку в День вышиванки.