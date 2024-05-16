16 травня в Україні відзначається День вишиванки, пише Fashion 24. У цей день всі одягають вишиті сорочки на роботу, навчання чи прогулянку.

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Президент наголосив у своєму інстаграм-дописі, що за роки спротиву російській агресії вишиванка стала неформальним одностроєм усіх, хто відстоює людяність, свободу та право на ідентичність.

На кадрі подружжя Зеленських з’явилося у красивих вишиванках. Володимир Зеленський одягнув сорочку чорного кольору з вишивкою світлих ноток, а от Олена Зеленська позувала у білосніжній вишиванці з чорним оздобленням.

Де купити вишиванку як у Володимира Зеленського

Вже не вперше на релігійні чи державні свята президент України вибирає вишиванку від українського бренду Etnodim. На День вишиванки Володимир Зеленський обрав для себе вишиванку з чорного льону Vidsich. Зараз на сайті бренду діє знижка, тож вишиванку можна придбати за 3960 гривень.

Сорочка з коміром-стійкою оздоблена орнаментами рівнового хреста, булави, меча, дубового листя та стилізованого герба. Бренд зазначає, що цей орнамент несе в собі символи сміливості, міцності, боротьби та історичного шляху України.



Вишиванка від Etnodim, як у президента України / Скриншот з сайту бренду

Де купити вишиванку як в Олени Зеленської

Перша леді України одягнула вишиванку з яворівським орнаментом від бренду Gaptuvalnya.

Олена Зеленська придбала легку блузу з об’ємними рукавами. Білий колір вишиванки та чорний орнамент легко дозволяє легко стилізувати річ з будь-яким вбранням – штанами, спідницями чи джинсами.

А ще така вишиванка стане ідеальним елементом гардероба не лише для святкових днів, але й повсякденних виходів. Вартість такої вишиванки – 9 950 гривень.

Для тих хто ще планує здійснити вихід у вишиванці, радимо звернути увагу на добірку образів, в яких розповідаємо, з чим найкраще поєднати сорочку в День вишиванки.