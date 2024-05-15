Историки говорят, что вышиванки начали носить еще несколько тысячелетий назад, впрочем наибольшую популярность они получили в XVII – XIX веке, пишет Fashion 24. Сегодня же традиции носить вышиванку вернулись в моду, а вышитая рубашка стала частью повседневного аутфита. Носить этот элемент гардероба для каждого украинца – настоящая гордость.

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Что надеть на День вышиванки

Готовясь ко Дню вышиванки, расскажем вам несколько идей для стилизации. Для интересного, оригинального и патриотического образа важно подобрать не только низ аутфита, но и обувь и аксессуарную группу – украшения и сумку.

С джинсами

Выбирайте под вышиванку классические джинсы в различных оттенках (голубом, черном, синем или белом). Кроме базовых прямых и мом-джинсов делайте ставку на широкие джинсы палаццо или клеш. Вышиванку с джинсами можно носить заправляя внутрь или навыпуск.

Чаще всего look с денимом носят с кедами, балетками или элегантными туфлями. Впрочем в зависимости от созданного образа можно добавлять строгие лоферы или красивые мюли, которые придадут образу расслабленности.



Модные образы на День вышиванки / Фото из инстаграма Елены-Кристины Лебедь

С юбкой

Для офисного образа выбирайте юбку-карандаш, а для аутфита на прогулку вполне подойдет джинсовая мини-юбка или вариант в длине миди из шелка или костюмной ткани. Сочетайте look с интересными балетками. Советуем одевать Мэри Джейн с красивым ремешком или нежные балетки в сетку, которые сейчас становятся очень популярными.



Красивые образы на День вышиванки / Фото из инстаграма Кати Осадчей

С брюками

Для красивого аутфита сочетайте вышиванку с брюками палаццо. Чтобы создать летний образ – выбирайте льняные изделия, довершая look босоножками на каблуках в первом варианте и легкими сандалиями во втором случае.



Стильные образы на День вышиванки / Фото из инстаграма Александра Педана

С шортами

Многообразие шорт не уступает юбкам, поэтому стилизуйте вышиванку с бермудами, джинсовыми шортами или костюмными вариантами в стиле Old Money. Такой аутфит идеально подойдет в жаркую погоду.

Чтобы завершить образ, надевайте этнические украшения, серьги, браслеты из бусин и дополняйте look сумкой с народными мотивами.

Вышиванка является универсальным элементом одежды, который можно сочетать со многими стилями. Выбирайте те сочетания, которые подчеркивают вашу индивидуальность и позволяют чувствовать себя комфортно.