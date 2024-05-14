По случаю Дня вышиванки, который отмечают в третий четверг мая, Fashion 24 подготовил подборку 5 различных украинских брендов, которые создают современные и модные вышиванки. Здесь есть вышитые рубашки на любой вкус.
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Gaptuvalnya
Ивано-франковский бренд прославляет аутентичную украинскую вышивку. Бренд сочетает традиционную вышивку с современными силуэтами, демонстрируя, как народная культура продолжает развиваться вместе с обществом.
Одежда от "Гаптувальни" не требует особых поводов – она создана, чтобы сопровождать вас каждый день, на работе и во время отдыха. Потому что уважение к собственной культурной идентичности беспрекословно подходит каждому украинцу,
– подчеркивают на сайте.
Вышитая одежда Gaptuvalnya / Фото с сайта бренда
ETNODIM
Киевский бренд также обращается к украинской этнической тематике, предлагая ассортимент вышитых рубашек для мужчин, женщин и детей. К тому же дизайнеры создают различные вышитые платья и даже аксессуары. В частности, льняные сумки с вышитым орнаментом диких животных.
Интересно, что в сотрудничестве с журналом Marie Claire ETNODIM представил рубашку, вдохновленную стилем Елизаветы Скоропадской. Модный бренд также создал вышиванку, отдавая дань уважения украинскому национальному инструменту – бандуре, а также чествуя художника Василия Корчинского, известного своими иллюстрациями к "Теням забытых предков".
Вышиванки в ETNODIM / Фото с сайта бренда
MustHave
Этот бренд производит уникальные и модные вещи на все случаи жизни. В частности, MustHave предлагает широкий ассортимент стильных вышиванок в разных цветах. Например, есть вышитые рубашки в черном и сером цвете.
Вышитая одежда в MustHave / Фото с сайта бренда
2KOLYORY
Он специализируется на создании современной одежды со сложной вышивкой, который подходит как для повседневной носки, так и для особых случаев.
2KOLYORY – это сочетание двух стихий, начала и конца, женского и мужского, прошлого и будущего, черного и красного – вечное противостояние противоположностей. Наша миссия – сохранить многовековые традиции наших предков и передать сакральные знания нашим детям,
– отмечают на сайте.
Вышиванки 2KOLYORY/ Фото с сайта бренда
Svarga
Этот львовский бренд, черпая вдохновение в разных регионах Украины, воспроизводит старинные вышитые узоры на различных рубашках и платьях. Коллекции, которые предлагает Svarga, глубоко укоренены в истории и аутентичности традиционной вышитой одежды.
Вышитая одежда Svarga / Фото с сайта бренда