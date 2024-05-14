З нагоди Дня вишиванки, який відзначають у третій четвер травня, Fashion 24 підготував добірку 5 різних українських брендів, які створюють сучасні та модні вишиванки. Тут є вишиті сорочки на будь-який смак.

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Gaptuvalnya

Івано-франківський бренд прославляє автентичну українську вишивку. Бренд поєднує традиційну вишивку з сучасними силуетами, демонструючи, як народна культура продовжує розвиватися разом із суспільством.

Одяг від "Ґаптувальні" не потребує особливих приводів – він створений, щоб супроводжувати вас кожного дня, на роботі й під час відпочинку. Бо повага до власної культурної ідентичності беззаперечно личить кожному українцю,

– підкреслюють на сайті.

Вишитий одяг Gaptuvalnya / Фото з сайту бренду

ETNODIM

Київський бренд також звертається до української етнічної тематики, пропонуючи асортимент вишитих сорочок для чоловіків, жінок та дітей. До того ж дизайнери створюють різноманітні вишиті сукні й навіть аксесуари. Зокрема, лляні торбинки з вишитим орнаментом диких тварин.

Цікаво, що в співпраці з журналом Marie Claire ETNODIM представив сорочку, натхненну стилем Єлизавети Скоропадської. Модний бренд також створив вишиванку, віддаючи шану українському національному інструменту – бандурі, а також вшановуючи художника Василя Корчинського, відомого своїми ілюстраціями до "Тіней забутих предків".

Вишиванки в ETNODIM / Фото з сайту бренду

MustHave

Цей бренд виготовляє унікальні та модні речі на всі випадки життя. Зокрема, MustHave пропонує широкий асортимент стильних вишиванок у різних кольорах. Наприклад, є вишиті сорочки у чорному та сірому кольорі.

Вишитий одяг у MustHave / Фото з сайту бренду

2KOLYORY

Він спеціалізується на створенні сучасного одягу зі складною вишивкою, який підходить як для повсякденного носіння, так і для особливих випадків.

2KOLYORY – це поєднання двох стихій, початку і кінця, жіночого і чоловічого, минулого і майбутнього, чорного і червоного – вічне протистояння протилежностей. Наша місія – зберегти багатовікові традиції наших предків і передати сакральні знання нашим дітям,

– зазначають на сайті.

Вишиванки 2KOLYORY/ Фото з сайту бренду

Svarga

Цей львівський бренд, черпаючи натхнення в різних регіонах України, відтворює старовинні вишиті візерунки на різноманітних сорочках та сукнях. Колекції, які пропонує Svarga, глибоко вкорінені в історії та автентичності традиційного вишитого одягу.

Вишитий одяг Svarga / Фото з сайту бренду