Украинцы одевают вышиванку не только на большие праздники, но и на важные события, в выходные или даже каждый день. Понятно, что и День вышиванки не может обойтись без этого традиционного наряда. Надевайте ее на работу, учебу или прогулку в этот праздничный день. С чем ее совместить и как стилизовать, подскажет Fashion 24.

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Что надеть в День вышиванки

Начнем с классики. Белоснежную вышиванку, вышитую черными или белыми блестящими нитками, можно совместить с черными прямыми брюками или брюками-палаццо, как это делает первая леди Елена Зеленская. Чтобы подчеркнуть талию, добавьте к образу пояс.



Что надеть в День вышиванки / Фото из инстаграма первой леди



Что надеть в День вышиванки / Фото из инстаграма первой леди

Разноцветные вышиванки также всегда в тренде. Обычно многообразие цветов нитей присуще галицкому и гуцульскому регионам. Аутфиту можно добавить яркости с помощью кептаря – так называют безрукавный меховой полушубок.



Что надеть в День вышиванки / Фото из инстаграма Натальи Денисенко

Вышиванку можно совместить с длинной юбкой в тон к ниткам или самой ткани. Этот образ удачно дополнят туфли или стильные кроссовки.



Что надеть в День вышиванки / Фото из инстаграма Даши Астафьевой

Длинное вышитое платье – один из самых популярных вариантов ко Дню вышиванки. При выборе обращайте внимание на цвет, что подойдет именно вам. Вышитые платья с объемными рукавами и юбкой – в тренде этой весной.



Что надеть в День вышиванки / Фото из инстаграма Кати Осадчей

Вышиванки могут иметь множество узоров. Выбирайте те, что присущи вашему региону – это тоже способ почтить традиции и выразить любовь к своей культуре. Обратите внимание также на растительные мотивы, например, вышивку в виде колосков, что очень символично для украинцев.



Что надеть в День вышиванки / Фото из инстаграма Леси Никитюк

Быстрый, но стильный вариант – это вышиванка в сочетании с джинсами. Здесь главное выбрать удачный цвет и фасон брюк. Кеды или туфли на невысоких каблуках удачно завершат образ.



Что надеть в День вышиванки / Фото из инстаграма Инны Мирошниченко

Семейные образы – всегда отличная идея в День вышиванки. Это также проявление единения.



Что надеть в День вышиванки / Фото из инстаграма Лилии Ребрик

Не забудьте позаботиться об аксессуарах. Волосы можно собрать в хвостик или пучок, украсив шею кораллами, бусами, баламутами, дукачами, разнообразными украшениями из бисера. Также к вышиванке подойдут традиционные серьги. Например, в форме полумесяца – издавна считалось, что они могут отгонять злых духов.