Украинско-британское Евровидение 2023 года победило в номинации "Лучшее прямое шоу в эфире", пишет Fashion 24. На красную дорожку Юлия Санина вышла вместе с британской соведущей в безупречном платье.
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Образ Юлии Саниной
Поклонники певицы могут проследить любовь Юлии Саниной к вещам, которые создает дизайнер Валерия Ковальская. Это едва ли не единственный любимый бренд исполнительницы, который она чаще всего примеряет для съемок, выступлений или важных светских событий.
На красную дорожку BAFTA TV Awards 2024 Юлия Санина вышла в белоснежном эффектном платье от бренда VALERY KŌVALSKA. Наряд состоял из мини-платья белого цвета на длинный рукав, которое было завершено шифоновыми вставками. Многие вещи от VALERY KŌVALSKA украшены длинной тесьмой или декорированными волнами-рюшами, делая наряд узнаваемым и уникальным.
Юлия Санина в красивом платье / Фото Jet Setter
Юлия Санина в роскошном наряде / Фото Jet Setter
Образ Юлии Саниной дополнили белые классические босоножки с тонким ремешком от бренда Kachorovska и бриллиантовые серьги от бренда SOVA. Стилисты сделали исполнительнице прическу в стиле мокрого эффекта, зачесав передние пряди волос, а визажисты сделали насыщенный макияж, который подчеркнул красоту.
Вместе с Саниной на сцену вышла и соведущая Евровидения 2023 года Ханна Ваддингем. Она надела черное платье-бюстье с острыми разрезами, которые довершали блестящие камни.
Самое важное о Евровидение-2023
- Группа Kalush Orchestra одержала победу в 2022 году, поэтому Украина как страна-победитель должна была принимать следующее Евровидение. Однако по вопросам безопасности песенный конкурс решили перенести в Великобританию, в город Ливерпуль.
- Над организацией работала как украинская команда, так и команда Великобритании. Ведущими от Украины были Тимур Мирошниченко и Юлия Санина. Кроме того, в полуфиналах и большом финале выступали украинские артисты и наши представители на Евровидении прошлых лет.
- Победительницей Евровидения-2023 стала Швеция – ее представила певица Loreen с песней Tattoo. Представители Украины, группа TVORCHI заняла 6 место в финале.