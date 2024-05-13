Українсько-британське Євробачення 2023 року перемогло в номінації "Найкраще пряме шоу в ефірі". На червону доріжку Юлія Саніна вийшла разом з британською співведучою в бездоганній сукні.

Читайте також У прикрасах за 35 тисяч доларів: Меган Маркл з'явилася у Нігерії в розкішному образі

Образ Юлії Саніної

Прихильники співачки можуть простежити любов Юлії Саніної до речей, які створює дизайнерка Валерія Ковальська. Це чи не єдиний улюблений бренд виконавиці, який вона найчастіше приміряє для зйомок, виступів чи важливих світських подій.

На червону доріжку BAFTA TV Awards 2024 Юлія Саніна вийшла у білосніжній ефектній сукні від бренду VALERY KŌVALSKA. Вбрання складалося з мінісукні білого на довгий рукав кольору, яка була довершена шифоновими вставками, які притаманні марці. Чимало речей від VALERY KŌVALSKA оздоблені довгою тасьмою чи декорованими хвильками-рюшами, роблячи вбрання впізнаваним та унікальним.



Юлія Саніна в красивій сукні / Фото Jet Setter



Юлія Саніна в розкішному вбранні / Фото Jet Setter

Образ Юлії Саніної доповнили білі класичні босоніжки з тонким ремінцем від бренду Kachorovska та діамантові сережки від бренду SOVA. Стилісти зробили виконавиці зачіску в стилі мокрого ефекту, зачесавши передні пасма волосся, а візажисти зробили насичений макіяж, який підкреслив вроду.

Разом з Саніною на сцену вийшла й співведуча Євробачення 2023 року Ханна Ваддінгем. Вона одягнула чорну сукню-бюстьє з гострими розрізами, які довершували блискучі камінці.

Найважливіше про Євробачення-2023