Бренд Bottega Veneta основали в 1966 году в Виченце в Италии Микеле Таддеи и Ренцо Зенджаро. Техника плетения, которая сейчас отличает из всех сумки бренда, была лишь необходимым путем для решения технической проблемы.

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В начале создания бренда компания не имела швейных машин, которые смогли обработать толстые куски кожи, поэтому использовали тонкую кожу. Для того чтобы сделать сумки Bottega Veneta более крепкими, кожу сплетали по диагонали.

Спустя время лейбл стал глобальным. Уже в 1970-х годах магазин итальянского бренда появился на Мангеттене. Энди Уоргол в 1985 году снял короткометражный фильм для бренда. Лорен Гаттон носила коричневый клатч Bottega в киноленте "Американский жиголо" 1980 года. В 2018 году актриса вышла на подиум представив обновленную версию клатча.



Лорен Гаттон с клатчем Pouch / Фото с Vogue

В июне 2018 года Дэниел Ли стал креативным директором Bottega Veneta и превратил его в бренд, который выпускал популярную сумку одну за другой, без использования логотипа. Все сумки сразу становились узнаваемыми и известными на весь мир, поскольку их покупали все знаменитости и модные инфлюэсеры.

Сейчас новым креатиным директором бренда является Матье Блази, а его сумки Sardine и Clicker уже добились статуса неосязаемых it-сумок. Как выглядят популярные сумки Bottega Veneta – смотрите в подборке.

Sardine

Эта сумка известна своей ручкой в форме рыбы. Этой сумкой очень часто дополняет свои образы модель Кендалл Дженнер.



Самые известные сумки бренда Bottega Veneta / Фото из Vogue

Clicker

Сумку Clicker представили во время круизной коллекции 2023 года. Элегантная сумка из кожи ягненка может стать базовой в вашем гардеробе, поскольку она подойдет под любой наряд.



Самые известные сумки бренда Bottega Veneta / Фото из Vogue

Калимеро

Аксессуар цилиндрической формы, похожий на сумку-ведро, стал глотком свежего воздуха в коллекции сумок от Bottega Veneta. Он способен прибавить выходам особой изюминки.



Самые известные сумки бренда Bottega Veneta / Фото из Vogue

Jodie

Сумка Jodie с начала своего основания не имела названия. Однако все изменилось после того, как Джоди Фостер скрывалась за сумкой бренда от вспышек фотокамер. Выпускается такая сумка в трех форматах – макси, стандарт и мини.



Самые известные сумки бренда Bottega Veneta / Фото из Vogue

Cassette

Сумка Cassette украшена большим плетением. Модницы со всего мира просто влюбились в эту сумку с золотистой цепочкой.



Самые известные сумки бренда Bottega Veneta / Фото из Vogue

Pouch

Сумка Pouch, выпущенная в 2020 году, сразу стала хитом. Аксессуар доступен в различных вариантах: через плечо с изогнутой верхней ручкой, напоминающей Jodie, на цепочке с блестящим ремешком, закрывающаяся на шнурок миниверсия и мешочек.



Самые известные сумки бренда Bottega Veneta / Фото из Vogue

Cabat

Эта сумка сохранила свою привлекательность с 2001 года. Эта квадратная кожаная сумка не имеет ни подкладки, ни застежки-молнии, ни швов. Выпускается такая сумка в маленьком, среднем и большом размере.



Самые известные сумки бренда Bottega Veneta / Фото из Vogue